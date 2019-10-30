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Нардепа поймали на переписке с проституткой: Говорит, что специально

Комментариев: 4
Народный депутат от партии Слуга народа не опровергает факт переписки и утверждает, что она была устроена специально.
Нардеп Яременко. Он женат, имеет сына и дочь
Нардеп Яременко. Он женат, имеет сына и дочь
Фейсбук

Во время заседания Верховной Рады народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко переписывался с проституткой. Соответствующие фотографии сделал журналист издания Буквы.

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Нардеп переписывался на ресурсах “Сеть знакомств Мам…“ и “Loveeto“. В соответствии с фото издания, нардеп заинтересовался 32-летней Алиной.

Через некоторое время нардеп вступает в переписку с одной из девушек, договаривается о встрече и уточняет расценки.

Нардеп: “...условия встречи с тобой“.

Проститутка: “Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час 100 дол. Два часа 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно“.

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Народный депутат прокомментировал скандальную переписку так – чат не настоящий и сфабрикованный им специально.

“Это сработало. Охотник за жареными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ“ – заявил он.

Скандальная переписка Яременко с проституткой
Скандальная переписка Яременко с проституткой
Буквы

Скандальная переписка Яременко с проституткой
Скандальная переписка Яременко с проституткой
Буквы

Скандальная переписка Яременко с проституткой
Скандальная переписка Яременко с проституткой
Буквы

Скандальная переписка Яременко с проституткой
Скандальная переписка Яременко с проституткой
Буквы

Напомним, Дубинский опубликовал матерную переписку с Абромавичусом. Чиновник и нардеп повздорили через публикацию компрометирующего материала.

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Теги: Богдан Яременко, проститутка, чат
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Комментариев (5)
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Хулиганка*    30.10.2019, 12:13
Оценка:  0
Хулиганка*
О как!!!! Это тот "голубь мира", что постоянно гадит???? Оно выступает за войну, только не для себя....себе, любимому, с телками бы только забавляться...)))
Хулиганка*    30.10.2019, 12:16
Оценка:  0
Хулиганка*
А отмазка тупая...)))
MNI1957    30.10.2019, 12:07
Оценка:  +2
MNI1957
все мысли о стране.работяга
Путин_xyйло    30.10.2019, 12:19
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Говорили что слуги в парламенте будут работать "ещё лучше". Это в смысле станут приводить на заседания, чего уж мелочиться!
PINKIPAU    30.10.2019, 12:05
Оценка:  -2
PINKIPAU
Все обыденно. Вот если бы его поимел осел в анальное отверстие, было бы прикольно))).
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