Нардепа поймали на переписке с проституткой: Говорит, что специально

Народный депутат от партии Слуга народа не опровергает факт переписки и утверждает, что она была устроена специально.

Нардеп Яременко. Он женат, имеет сына и дочь Фейсбук

Во время заседания Верховной Рады народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко переписывался с проституткой. Соответствующие фотографии сделал журналист издания Буквы.

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Нардеп переписывался на ресурсах “Сеть знакомств Мам…“ и “Loveeto“. В соответствии с фото издания, нардеп заинтересовался 32-летней Алиной.

Через некоторое время нардеп вступает в переписку с одной из девушек, договаривается о встрече и уточняет расценки.

Нардеп: “...условия встречи с тобой“. Проститутка: “Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час 100 дол. Два часа 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно“.

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Народный депутат прокомментировал скандальную переписку так – чат не настоящий и сфабрикованный им специально.

“Это сработало. Охотник за жареными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ“ – заявил он.

Скандальная переписка Яременко с проституткой Буквы

Скандальная переписка Яременко с проституткой Буквы

Скандальная переписка Яременко с проституткой Буквы

Скандальная переписка Яременко с проституткой Буквы

Напомним, Дубинский опубликовал матерную переписку с Абромавичусом. Чиновник и нардеп повздорили через публикацию компрометирующего материала.

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