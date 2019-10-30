Нардепа поймали на переписке с проституткой: Говорит, что специально
Во время заседания Верховной Рады народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко переписывался с проституткой. Соответствующие фотографии сделал журналист издания Буквы.
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Нардеп переписывался на ресурсах “Сеть знакомств Мам…“ и “Loveeto“. В соответствии с фото издания, нардеп заинтересовался 32-летней Алиной.
Через некоторое время нардеп вступает в переписку с одной из девушек, договаривается о встрече и уточняет расценки.
Нардеп: “...условия встречи с тобой“.
Проститутка: “Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час 100 дол. Два часа 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно“.
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Народный депутат прокомментировал скандальную переписку так – чат не настоящий и сфабрикованный им специально.
“Это сработало. Охотник за жареными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ“ – заявил он.
Напомним, Дубинский опубликовал матерную переписку с Абромавичусом. Чиновник и нардеп повздорили через публикацию компрометирующего материала.
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