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Разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через ProZorro

Комментариев: 1
В Минэкоэнерго рассказали о запланированных нововведениях.
Цель новшества - побороть коррупцию в системе выдачи разрешений на эту деятельность
Цель новшества - побороть коррупцию в системе выдачи разрешений на эту деятельность
pravda.in.ua

Кабмин одобрил постановления Минэкоэнерго и запустил функцию продажи разрешений на вылов и разведение рыбы с помощью системы ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

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“С принятием постановления, из резерва государство будет формировать лоты. Например, в Киевском водохранилище не распределены 15% лимита, в этом году это 170 тонн рыбы: из этого объема будут сформированы лоты по 5% от этого лимита, их выставят на онлайн аукционе через платформу ProZorro“, - говорится в сообщении.

“Иначе говоря ресурс, который можно использовать, а это около 2000 тонн квотированных видов просто-напросто был не распределен. Поэтому не приносил нашей экономике ни копейки“, - отметили в министерстве.

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Запуск продажи разрешений на вылов рыбы должен побороть коррупцию в системе выдачи разрешений на эту деятельность, ведь сейчас такие разрешения выдает специальная комиссия, которая может как согласовать разрешение на вылов рыбы, так и отказать, что в свою очередь создавало условия для вымогательства взяток.

Как сообщалось в апреле, Каневское водохранилище зарыбили 3 тоннами мальков.

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Теги: рыбалка, рыба, рыбная ловля, Минэкоэнерго, ProZorro
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    30.10.2019, 13:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это ваше ProZorro полнейшая фигня. Я стал невольным участником ситуации, когда торги на этой платформе проводились по фиктивным документам. Причем эти фиктивные документы вышли из недр Киевсовета.
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