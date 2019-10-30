Разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через ProZorro

В Минэкоэнерго рассказали о запланированных нововведениях.

Кабмин одобрил постановления Минэкоэнерго и запустил функцию продажи разрешений на вылов и разведение рыбы с помощью системы ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

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“С принятием постановления, из резерва государство будет формировать лоты. Например, в Киевском водохранилище не распределены 15% лимита, в этом году это 170 тонн рыбы: из этого объема будут сформированы лоты по 5% от этого лимита, их выставят на онлайн аукционе через платформу ProZorro“, - говорится в сообщении.

“Иначе говоря ресурс, который можно использовать, а это около 2000 тонн квотированных видов просто-напросто был не распределен. Поэтому не приносил нашей экономике ни копейки“, - отметили в министерстве.

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Запуск продажи разрешений на вылов рыбы должен побороть коррупцию в системе выдачи разрешений на эту деятельность, ведь сейчас такие разрешения выдает специальная комиссия, которая может как согласовать разрешение на вылов рыбы, так и отказать, что в свою очередь создавало условия для вымогательства взяток.

Как сообщалось в апреле, Каневское водохранилище зарыбили 3 тоннами мальков.

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