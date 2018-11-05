Впервые в истории 5 тоннами мальков зарыбили Десну возле Киева
В Киевской области в реку Десна выпущено более 5 тонн рыбы.
Об этом сообщает пресс-служба рыбоохранного патруля области.
3 ноября 2018 состоялось зарыбление реки Десна. Акция проходила в селе Зазимье Броварского района. Зарыбление осуществлялось за средства государственного бюджета.
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“Заселение в реку Десна происходит впервые. Свидетелями такого знаменательного события стало большое количество детей, ведь воспитывать любовь и бережное отношение к природе необходимо с детства. Надеемся и на дальнейшую поддержку государства в зарыблении водоемов Киевщины“, - прокомментировал событие начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.
Так с Херсонского производственно-экспериментального завода по разведению мальков частиковых рыб было доставлено около 5,3 тонн рыбы, весом около 30 г каждая.
Среди заселяемой в Десну рыбы бало:
- 3628 кг толстолобика,
- 1280 кг карпа,
- 427 кг белого амура.
Общее количество выпущенного малька составляет около 185 585 экземпляров.
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Контроль за проведением работ по вселению водных биоресурсов осуществляли специалисты Управления Госрыбагентства в г. Киеве и Киевской области (Киевский рыбоохранный патруль).
В акции вселения водных биоресурсов приняли участие председатель Госрыбагентства Ярослав Белов, начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, сотрудники Управления оперативного реагирования “рыбоохранных патруль“, общественность, дети и рыбаки.
Как сообщалось 28 сентября, впервые за 7 лет Киевское водохранилище зарыбили более чем 15 тоннами мальков.