Впервые в истории 5 тоннами мальков зарыбили Десну возле Киева

В акции по заселению рыбы в реку приняли участие дети.

В Киевской области в реку Десна выпущено более 5 тонн рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба рыбоохранного патруля области.

3 ноября 2018 состоялось зарыбление реки Десна. Акция проходила в селе Зазимье Броварского района. Зарыбление осуществлялось за средства государственного бюджета.

Читай также: Старшего егеря в Чернобыльской зоне задержали за браконьерство

“Заселение в реку Десна происходит впервые. Свидетелями такого знаменательного события стало большое количество детей, ведь воспитывать любовь и бережное отношение к природе необходимо с детства. Надеемся и на дальнейшую поддержку государства в зарыблении водоемов Киевщины“, - прокомментировал событие начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

Так с Херсонского производственно-экспериментального завода по разведению мальков частиковых рыб было доставлено около 5,3 тонн рыбы, весом около 30 г каждая.

Среди заселяемой в Десну рыбы бало:

3628 кг толстолобика,

1280 кг карпа,

427 кг белого амура.

Общее количество выпущенного малька составляет около 185 585 экземпляров.

Читай также: В море под Одессой — нашествие медуз

Контроль за проведением работ по вселению водных биоресурсов осуществляли специалисты Управления Госрыбагентства в г. Киеве и Киевской области (Киевский рыбоохранный патруль).

В акции вселения водных биоресурсов приняли участие председатель Госрыбагентства Ярослав Белов, начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, сотрудники Управления оперативного реагирования “рыбоохранных патруль“, общественность, дети и рыбаки.

Мальков привезли из Херсонской области vechirniykiev.com.ua

Как сообщалось 28 сентября, впервые за 7 лет Киевское водохранилище зарыбили более чем 15 тоннами мальков.