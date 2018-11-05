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Впервые в истории 5 тоннами мальков зарыбили Десну возле Киева

Комментариев: 2
В акции по заселению рыбы в реку приняли участие дети.
Зарыбление осуществлялось за средства государственного бюджета
Зарыбление осуществлялось за средства государственного бюджета
vechirniykiev.com.ua

В Киевской области в реку Десна выпущено более 5 тонн рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба рыбоохранного патруля области.

3 ноября 2018 состоялось зарыбление реки Десна. Акция проходила в селе Зазимье Броварского района. Зарыбление осуществлялось за средства государственного бюджета.

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“Заселение в реку Десна происходит впервые. Свидетелями такого знаменательного события стало большое количество детей, ведь воспитывать любовь и бережное отношение к природе необходимо с детства. Надеемся и на дальнейшую поддержку государства в зарыблении водоемов Киевщины“, - прокомментировал событие начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

Так с Херсонского производственно-экспериментального завода по разведению мальков частиковых рыб было доставлено около 5,3 тонн рыбы, весом около 30 г каждая.

Среди заселяемой в Десну рыбы бало:

  • 3628 кг толстолобика,
  • 1280 кг карпа, 
  • 427 кг белого амура.

Общее количество выпущенного малька составляет около 185 585 экземпляров.

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Контроль за проведением работ по вселению водных биоресурсов осуществляли специалисты Управления Госрыбагентства в г. Киеве и Киевской области (Киевский рыбоохранный патруль).

В акции вселения водных биоресурсов приняли участие председатель Госрыбагентства Ярослав Белов, начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, сотрудники Управления оперативного реагирования “рыбоохранных патруль“, общественность, дети и рыбаки.

Мальков привезли из Херсонской области
Мальков привезли из Херсонской области
vechirniykiev.com.ua

Как сообщалось 28 сентября, впервые за 7 лет Киевское водохранилище зарыбили более чем 15 тоннами мальков.

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Теги: река, рыба, Десна, Киев, рыбалка
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Комментариев (2)
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MilaKiev17    05.11.2018, 11:03
Оценка:  -1
MilaKiev17
Вроде всё правильно но зачем заселять толстолобика...это не рыба, а беда всех водоёмов, отличаются не только способностью фильтровать пресную воду, но и огромной прожорливостью, оставляя без пропитания других обитателей водоема..
fulminate    05.11.2018, 11:12
Оценка:  +1
fulminate
Рыбу в Днепре убивают сине-зеленые водоросли. Именно из-за своей прожорливости толстолобы могут решить эту проблему...
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