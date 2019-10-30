Под Черкассами задержали агента ФСБ

Шпиона пытался передать врагу секретные документы об обороне Украины.

Задержаному грозит до 15 лет тюрьмы ssu.gov.ua

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ Российской Федерации. Шпион задержан во время получения секретных документов военного характера.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины.

“Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и “отработали“ каналы связи“, - говорится в сообщении.

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Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ ssu.gov.ua

Как сообщалось 28 октября, в Польше сотрудника Минобороны разоблачили в шпионаже в пользу РФ.

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