Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Черкассами задержали агента ФСБ

Комментариев: 4
Шпиона пытался передать врагу секретные документы об обороне Украины.
Задержаному грозит до 15 лет тюрьмы
Задержаному грозит до 15 лет тюрьмы
ssu.gov.ua

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ Российской Федерации. Шпион задержан во время получения секретных документов военного характера.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читай также: Завербованная ФСБ РФ украинка сдалась СБУ

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины.

“Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и “отработали“ каналы связи“, - говорится в сообщении.

Читай также: На Донбассе нашли мертвым агента ФБР

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ
Житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ
ssu.gov.ua

Как сообщалось 28 октября, в Польше сотрудника Минобороны разоблачили в шпионаже в пользу РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: шпион, агент, ФСБ, Черкасская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
толян04    30.10.2019, 18:30
Оценка:  0
толян04
могли б для правдоподобности бомжа и приодеть,в кожанку буденовку и маузер дать))
Lyonya-Space    30.10.2019, 18:09
Оценка:  0
Lyonya-Space
ШпионаюА пытался... "
Вы акыны, или дебилы?
Григорич    30.10.2019, 17:55
Оценка:  -1
Григорич
шо за фейк ?? всю ту информацию можно купить по сходной цене и без посредников..
asfd0    30.10.2019, 17:48
Оценка:  0
asfd0
СБУ в своём репертуаре, продолжают бомжей за шпиёнов выдавать )))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь