Путин усомнился в возможности Зеленского справиться с националистами

Владимир Путин также сообщил, что Владимир Зеленский не похож на "украинского националиста".

Президент Украины Владимир Зеленский не похож на националиста, однако справится ли он с ними, сказать трудно, заявил в среду лидер РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Будапеште, передает Интерфакс.

"Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины, особенно в его контактах с националистами", - сказал Путин.

Российский президент отметил, что затрудняется сказать, насколько правильно Зеленским была выбрана форма общения "на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам".

"Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать, а именно в данном случае не такой уж сложный вопрос, - разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах", - добавил Путин.

Президент РФ также ответил на вопрос, приблизили ли последние действия по разведению сил встречу в нормандском формате. "Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате. Лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом", - сказал Путин.

Ранее во вторник стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, штаб ООС, а также сепаратисты "ЛНР".

Тем временем сегодня в штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. Также были опубликованы фото с места обстрела.

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