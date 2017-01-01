"Мудак, признаю": Пранкер от имени Рябошапки разыграл Яременко

Известный украинский пранкер под ником Джокер разыграл оскандалившегося Яременко.

Пранкер под ником Джокер от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки разыграл Богдана Яременко. Напомним, именно этот нардеп от партии Слуга народа вчера “попался“ на переписке с проституткой.

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После публикации скандальных фото в СМИ Яременко заявил, что переписка не настоящая, а подставная. Об этом он написал в Фейсбук. Позже данный пост был удален и опубликован новый – с извинениями перед президентом, партией и женой.

Пост №1 Скрин

Пост №2 Скрин

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Страна опубликовала скрины переписки нардепа Яременко с пранкером под ником Джокер, который вел диалог от имени якобы гепрокурора Рябошапки. В соответствии с перепиской, удаление поста и написание нового связано с просьбой якобы Рябошапки.

Яременко переписывается якобы с генпрокурором Рябошапкой Скрин

Яременко переписывается якобы с генпрокурором Рябошапкой Скрин

Яременко переписывается якобы с генпрокурором Рябошапкой Скрин

Яременко переписывается якобы с генпрокурором Рябошапкой Скрин

Ранее сообщалось о том, что “Слуге народа“ решили не наказывать Яременко за секс-переписку. Зато пригрозили парламентским фотокорреспондентам за вмешательство в личную жизнь депутатов.

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