В Раде создана комиссия для расследования пожаров на армейских складах

Создание комиссии инициировал глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия.

Пожар на артиллерийском складе в Балаклее в 2017 году wikipedia.org

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Верховная Рада приняла решение о создании Временной следственной комиссии (ВСК) для расследования пожаров и взрывов на складах боеприпасов, имевших место в последние годы в разных областях Украины. За принятие данного постановления проголосовали 339 народных депутатов, сообщает парламентская пресс-служба.

ВСК будет расследовать пожары на складах боеприпасов в городе Ичня Черниговской области, городе Калиновка Винницкой области, городе Балаклея Харьковской области, городе Сватово Луганской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области. Пожары на военных складах в этих городах происходили в период с 2014 по 2018 годы.

Инициатором создания ВСК выступил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия.

Напомним, Верховная Рада отказалась создать ВСК для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе. Проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента поддержали лишь 79 нардепов.

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