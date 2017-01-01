Документ предусматривает выделение из Нафтогаза самостоятельной компании для управления ГТС.

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Верховная Рада приняла закон про анбандлинг Нафтогаза, то есть про изъятие газотранспортной системы Украины из-под управления Нафтогаза. За соответствующий документ №2239-1 проголосовал 341 депутат, говорится на сайте парламента.

После вступления в силу данного закона в Украине появится новая самостоятельная компания-оператор газо-транспортной системы, на которую не сможет влиять Нафтогаз. При этом закон не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия по изменению формы собственности украинской ГТС. Она останется исключительно во владении и пользовании государства.

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Анбандлинг Нафтогаза был одним из необходимых условий для заключения нового контракта на транзит российского газа по европейским правилам.

Отметим, что европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требовалось разделить свою крупнейшую энергетическую компанию - Нафтогаз - и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

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За подписание нового транзитного договора именно по европейским правилам выступал Евросоюза и сама Украина. Такой подход призван упростить решение газовых споров в будущем и по возможности убрать политическую составляющую в газовых отношениях.

Теперь, чтобы этот законопроект стал полноценным законом и вступил в силу, его должны подписать спикер парламента и президент.

Напомним, ранее в Нафтогазе предупреждали, что Украина может оказаться крайней в отключении газа в Европе, если не успеет провести анбандлинг.

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