Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на ноябрь
Средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Украине на ноябрь, сообщается в пресс-службе 31 октября.
Согласно информации, погода на последнем месяце осени будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию.
В ноябре средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.
В горных районах прогнозируется +6+7 градусов.
Месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм.
"В среднем в первой декаде происходит переход средней суточной температуры через +5 в сторону снижения, во второй и третьей декадах (кроме юга страны) возможен переход через 0 и образования снежного покрова", - заявляют синоптики.
Напомним, мы публиковали прогноз погоды на эту неделю.
Еще сообщалось, что в Киеве 31 октября выпал первый снег.
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