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Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на ноябрь

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Средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.
Укргидрометцентр обнародовал точный прогноз
Укргидрометцентр обнародовал точный прогноз
Getty Images
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Украине на ноябрь, сообщается в пресс-службе 31 октября.
 
Согласно информации, погода на последнем месяце осени будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию. 
 
В ноябре средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.
 
В горных районах прогнозируется +6+7 градусов. 
 
Месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм. 
 
"В среднем в первой декаде происходит переход средней суточной температуры через +5 в сторону снижения, во второй и третьей декадах (кроме юга страны) возможен переход через 0 и образования снежного покрова", - заявляют синоптики.
 
Напомним, мы публиковали прогноз погоды на эту неделю.
 
Еще сообщалось, что в Киеве 31 октября выпал первый снег.

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Теги: погода, прогноз погоды, ноябрь, синоптики
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Источник: korrespondent.net

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