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Институт нацпамяти выпустил ролик о захвате украинцами Львова

Комментариев: 1
Институт запустил проект ИстФакт. Видеоролики призваны сделать общедоступным изучение истории Украины.

Украинский институт национальной памяти начинает проект ИстФакт - созданию коротких видеороликов, которые позволяют в доступеном формате изучать историю Украины. Об этом сообщается на сайте УИНП.

Первый эпизод называется "Листопадовий зрив" и посвящен захваты украинцами Львова 1 ноября 1918 года. Выпуски ИстФактов будет вести историк Владимир Вятрович.

Формат проекта - 5-минутные видеоролики в стиле "вопрос-ответ", сочетающие прямую речь ведущего и видеоряд (хроника, инфографика, анимация, карты, фотографии, видео реконструкций исторических событий, моушн-графика).

Предполагается, что проект станет дополнительным источником исторической информации для широкой общественности.

Анонсируется, что следующие выпуски расскажут о трезубеце как государственном гербе УНР, историяи создания Щедрика", битве за Вознесенск, крымской операции Петра Болбочана и о хорунжем Армии УНР и первом патриархе Киевском и всей Украины Мстиславе.

Ранее в Институте национальной памяти заявили о завершении декоммунизации. Отмечалось, что в стране демонтировали почти все памятники Ленину.

Институт национальной памяти создаст представительства в регионах

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Теги: история, Львов, видео, украинцы, захват, Владимир Вятрович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pivkov3    31.10.2019, 23:21
Оценка:  0
Pivkov3
В дурдоме ролики снимают?
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