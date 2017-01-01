В октябре армии переданы почти 700 единиц вооружения от "Укроборонпрома"
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В октябре Государственный концерн "Укроборонпром" передал украинским защитникам 697 единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Министерство обороны и Национальная гвардия Украины получили ВВТ в рамках выполнения Концерном Государственного оборонного заказа и других контрактов с заказчиками.
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"Больше всего в этом месяце было передано огнеметов и пусковых устройств - суммарно около 400 единиц. Более 300 единиц специальной навигационной аппаратуры. Военнослужащие также получили новую и отремонтированную бронетехнику", - говорится в сообщении.
Напомним, что Концерн начал международный аудит и отбор новых руководителей на свои предприятия-участники.
Как сообщалось 24 октября, Укроборонпром уволил глав двух крупных госкомпаний.
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