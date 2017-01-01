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Боевики подорвались на собственной мине и обвинили ВСУ

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Боевики подорвались на мине
Боевики подорвались на мине
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Боевики на востоке подорвались на собственной мине, но замаскировали это под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Сообщается, что в районе поселка Новая Ласпа Донецкой области автомобиль боевиков подорвался на мине, которую заложили сами же оккупанты. 

Террористы решили замаскировать свое неосторожное поведение с оружием и боеприпасами на обстрел ВСУ.

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В штабе ООС сообщили, что один из пропагандистских ресурсов опубликовал информацию, что якобы санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ ехал оказывать медицинскую помощь больному ребенку и был обстрелян противотанковой ракетой с украинской стороны.

Штаб ООС сообщает, что в районе, где подорвались боевики, давно не живут местные жители, тем более с детьми. Также сообщается, что силы ВСУ не осуществляли обстрелов вчера на этом направлении. Силы ОС уверены, что боевики очередной раз попытались их дискредитировать.

Напомним, военного оштрафовали за фото из зоны ООС с геолокацией в соцсети. Солдат признал свою вину в совершении административного правонарушения.

 

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Теги: война, Донбасс, боевики, взрыв, мина, ВСУ
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