Боевики подорвались на собственной мине и обвинили ВСУ

Появилась карта происшествия.

Боевики на востоке подорвались на собственной мине, но замаскировали это под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Читай также: На Донбассе ранены двое военных

Сообщается, что в районе поселка Новая Ласпа Донецкой области автомобиль боевиков подорвался на мине, которую заложили сами же оккупанты.

Террористы решили замаскировать свое неосторожное поведение с оружием и боеприпасами на обстрел ВСУ.

Читай также: ЕС одобрил разведение войск возле Золотого

В штабе ООС сообщили, что один из пропагандистских ресурсов опубликовал информацию, что якобы санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ ехал оказывать медицинскую помощь больному ребенку и был обстрелян противотанковой ракетой с украинской стороны.

Штаб ООС сообщает, что в районе, где подорвались боевики, давно не живут местные жители, тем более с детьми. Также сообщается, что силы ВСУ не осуществляли обстрелов вчера на этом направлении. Силы ОС уверены, что боевики очередной раз попытались их дискредитировать.

Напомним, военного оштрафовали за фото из зоны ООС с геолокацией в соцсети. Солдат признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram