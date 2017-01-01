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"В конвертах": Радуцкий с пранкером Джокер обсуждали зарплаты нардепов

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На телеграм-канале Джокер была опубликована переписка с якобы Михаилом Радуцким .
Михаил Радуцкий
Михаил Радуцкий
Фейсбук

Пранкер под ником Джокер опубликовал переписку с якобы главой Комитета по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким.  Речь шла о вопросе заработных плат для народных депутатов.

Об этом сообщает Страна. 

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“17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты в конвертах.  Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты “Слуги Народа“ получают деньги в конвертах“, - говорится в сообщении.

Джокер

Джокер

Джокер

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Ранее сообщалось о том, что “Слуге народа“ решили не наказывать Яременко за секс-переписку. Зато пригрозили парламентским фотокорреспондентам за вмешательство в личную жизнь депутатов.

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Теги: михаил радуцкий, Джокер, зарплата, нардеп
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