НАБУ показало схему хищений нардепа Дубневича

Следствие обвиняет парламентария в присвоении 93 млн. грн. при закупках для "Укрзализныци".

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало схему хищений средств “Укрзализныци“ народным депутатом Ярославом Дубневичем.

По данным следствия, Дубневич, занимая пост главы парламентского комитета, организовал схему и пролоббировал выделение средств “Укрзализныци“ на закупку стрелочной продукции, а затем с сообщниками организовал закупку этой продукции по завышенным ценам у своего же предприятия.

Схема хищений Дубневича по версии следствия nabu.gov.ua

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НАБУ считает, что депутат знал, что в Украине необходимую продукцию производит только Днепропетровский стрелочный завод, но вместо прямого контракта соучастники из “Укрзализныци“ и этого завода обеспечили победу на торгах ООО “АРГО“. Последняя компания закупила продукцию у завода через посредника - “Корпорацию КРТ“, бенефициаром которой является Дубневич.

По данным следствия, Днепропетровский стрелочный завод продал продукцию “Корпорации КРТ“ за 525,9 млн гривен, далее она была продана компании “АРГО“ за 631,4 млн гривен, после чего УЗ приобрела товар за 637,9 млн гривен. При этом собственно поставка стрелочной продукции на “Укрзализныцю“ была осуществлена напрямую с завода.

Напомним, сегодня Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с Ярослава Дубневича, а правоохранительные органы вручили ему подозрение. Как заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, Дубневич причастен к хищению 93 млн гривен “Укрзализныци“.

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