Под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП
В Херсонской области экологи бьют тревогу - в регионе начала массово умирать рыба, это считают последствием экологической катастрофы.
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Как сообщил на своей странице в Facebook губернатор Херсонской области Юрий Гусев, в ситуации уже разбираются представители департамента экологии Херсонской областной государственной администрации, а также правоохранители.
По словам главы региона, все виновные в экологической катастрофе будут наказаны. Также он пообещал позаботиться о том, чтобы подобные ситуации не повторили в будущем.
"В нашей области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех!" - написал он.
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Как сообщалось в июне, массовая гибель рыб и раков произошла под Черкассами, подозревалось, что Днепр отравили.
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