Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП

Комментариев: 0
Губернатор Херсонской области прокомментировал ситуацию.
Под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП
© facebook.com/yuriy.husyev
Фото 1/4
  • В ситуации уже разбираются представители департамента экологии ХОГА
  • В ситуации уже разбираются представители департамента экологии ХОГА
  • В ситуации уже разбираются представители департамента экологии ХОГА
  • В ситуации уже разбираются представители департамента экологии ХОГА
Под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП
В ситуации уже разбираются представители департамента экологии ХОГА
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Херсонской области экологи бьют тревогу - в регионе начала массово умирать рыба, это считают последствием экологической катастрофы.

Читай также: Экологическое ЧП в Донецке: "Власти ДНР" признали тревожные данные

Как сообщил на своей странице в Facebook губернатор Херсонской области Юрий Гусев, в ситуации уже разбираются представители департамента экологии Херсонской областной государственной администрации, а также правоохранители.

По словам главы региона, все виновные в экологической катастрофе будут наказаны. Также он пообещал позаботиться о том, чтобы подобные ситуации не повторили в будущем.

"В нашей области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех!" - написал он.

Читай также: Киевляне встревожены: Пруд на Осокорках стал красного цвета

Как сообщалось в июне, массовая гибель рыб и раков произошла под Черкассами, подозревалось, что Днепр отравили.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: экология, Херсонская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь