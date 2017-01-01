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Под Киевом четверо парней избили водителя и уехали на его авто

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На угнанном авто подозреваемые направлялись в село Княжичи.
Правоохранители ввели на территории Киевской области план "Перехват"
Правоохранители ввели на территории Киевской области план "Перехват"
kv.npu.gov.ua

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Под Киевом в пгт Калиновка четверо молодых парней дерзко угнали чужое авто. Они напали на владельца, избили его, забрали ключи и уехали на его автомобиле. Пострадавший сразу обратился в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители ввели на территории Киевской области план "Перехват" и по горячим следам задержали трех нападающих. Транспортное средство изъяли и направили на штраф-площадку. Также у нападающих изъяли автомобиль BMW и микроавтобус, на котором они прибыли на место преступления.

Задержанным сообщили о подозрении. Сейчас продолжаются мероприятия по задержанию четвертого злоумышленника.

Как сообщалось 27 сентября, в Украине разоблачили ОПГ похитителей элитных авто.

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Теги: угон авто, Киевская область, избиение
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