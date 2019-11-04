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"Нарушение всех норм": МИД возмущен визитом в ОРДЛО депутата Госдумы

Комментариев: 7
Украинский МИД обещает россиянам официальную реакцию в скором времени.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
кадр из видео

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Визит депутата Государственной думы России Алексея Журавлева на участок разведения сил в Золотом является “нарушением всех норм“ и на него вскоре будет официальная реакция Украины. Об этом заявил Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинге.

Поездка депутата парламента России – это нарушение всех норм. Это – наша территория, на которую он приехал без разрешения и на это обязательно будет официальная реакция Министерства иностранных дел, - подчеркнул Пристайко.

Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов “ЛНР“ в районе Золотого Луганской области, где “проинспектировал“ ход разведения сил. На Донбасс российский парламентарий въехал через неподконтрольный Украине участок границы.

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Теги: Золотое, МИД, Донбасс, ЛНР, Госдума, Пристайко
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Комментариев (7)
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Letohradek    04.11.2019, 15:12
Оценка:  0
Letohradek
Любопытно бы прочесть комментарии зэбилов, по этому поводу! Уйобки, вы для этого охрыпшую крысу привели к власти?
Woodbrother    04.11.2019, 14:28
Оценка:  +1
Woodbrother
ЗЕ предатель сдает наши земли россии. Визит рассейского депутатора тому яркое подтверждение.
nelci    04.11.2019, 14:42
Оценка:  -2
nelci
Эти земли давно уже не отдаты, а отобраны, т.к. там многократно побывали депутаты и США и других стран...
Ira0956    04.11.2019, 14:17
Оценка:  -2
Ira0956
"Я русский", - говорил Шевченко.
Внимательней читайте Кобзаря.
Via_dolorosa    04.11.2019, 14:47
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Значит все расияне это Украинцы, прикольно получается.
I@K    04.11.2019, 14:47
Оценка:  +2
I@K
В Україну ідіть, діти, в нашу Україну
Peyot    04.11.2019, 14:16
Оценка:  +3
Peyot
вы же нам расказываете что в Золотом все под контролем наших ментов? Если так то почему депутат не арестован ? он нарушид груницу Украины... То есть по факту выходит что вы сдали Золотое руским а нас сцыте в глаза про серую зону и разведение сил?
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