"Нарушение всех норм": МИД возмущен визитом в ОРДЛО депутата Госдумы

Украинский МИД обещает россиянам официальную реакцию в скором времени.

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Визит депутата Государственной думы России Алексея Журавлева на участок разведения сил в Золотом является “нарушением всех норм“ и на него вскоре будет официальная реакция Украины. Об этом заявил Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинге.

Поездка депутата парламента России – это нарушение всех норм. Это – наша территория, на которую он приехал без разрешения и на это обязательно будет официальная реакция Министерства иностранных дел, - подчеркнул Пристайко.

Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов “ЛНР“ в районе Золотого Луганской области, где “проинспектировал“ ход разведения сил. На Донбасс российский парламентарий въехал через неподконтрольный Украине участок границы.

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