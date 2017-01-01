Стала известна дата отвода войск в Петровском – ООС

Украина готовит отвод войск на участке Петровское–Богдановка в Донецкой области.

Разведение войск в Петровском может состояться уже 8 ноября. Об этом сообщил глава ООС Владимир Кравченко на брифинге, пишет Укринформ.

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“7 ноября – приступаем, 8 ноября – фактически “разводимся“ (отвод войск - ред), если не будет нарушения режима тишины“ – подчеркнул он.

Глава ООС отметил, после разведения войск будет сохранена безопасность для местных жителей.

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“С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участки разведения, там проживают 200 местных жителей. И Петровское, занятое вражеской стороной, также не входит в участки разведения“ – отметил он.

Глава СЦКК Александр Борщевский уточнил, что разведение состоится после соблюдения 7 дней тишины.

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“Поэтому, начиная с 30 числа, по завершению 7 дней – это будет 6 ноября... 7 числа проходит верификация прекращения огня в течение 7 дней. С 12:00 8 ноября Вооруженные силы при соблюдении прекращения огня смогут практически начать мероприятия разведения сил и средств на этом участке разведения“, – пояснил Борщевский.

Напомним, участок разведения сил в Золотом-4 начали разминировать. После недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, куда какой состав сил и средств будет отводиться.

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