16 нардепов могут лишить зарплат из-за прогулов: среди них Тимошенко

Появился список главных прогульщиков Рады.

На протяжении октября без уважительных причин, таких как командировка, отпуск или больничный, 16 народных депутатов пропустили более 30% голосований парламента.

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Об этом сообщает общественное движение Чесно.

Ресурс сообщает, что в прошлом месяце Рада работала в сессионном зале 10 дней, провела 17 заседаний, на которых произошло 476 голосований.

Самый наглый прогульщик Рады - Виталий Данилов из фракции "Батькивщина". Его не было на 97% голосованиях. Завершает список 16 нардепов-прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий, который пропустил почти 32% голосований.

Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Николай Скорик голосовал "за" во втором чтении законопроект об отмене возмещения для прогульщиков, но при этом попал в "прогульщики" из-за отсутствия на 49% голосований. Вместе с тем, по данным письменной регистрации он был зарегистрирован на всех заседаниях, - сообщает Чесно.

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Кроме того, в список ярых прогульщиков попала Юлия Тимошенко. Она была на всех 17-ти заседаниях, между тем ее не было во время 48% голосований.

Список прогульщиков Чесно

Напомним, Разумков закрыл заседание с 20 нардепами в зале. Спикер закрыл заседание Рады.

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