В Броварах подросток получил 50% ожогов тела

Сейчас парень помещен в медикаментозную кому.

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В Броварах Киевской области 15-летний подросток получил 50 процентов ожогов тела и был помещен в медикаментозную кому. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Киевской области.

По предварительной информации, парень пытался перелезть через грузовой вагон на железнодорожном вокзале города, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, за помощью пострадавший самостоятельно обратился к работникам станции, они и вызвали правоохранителей и скорую медицинскую помощь.

Сейчас подросток находится в медикаментозной коме, он получил 50 процентов ожогов тела. Впоследствии он будет перенаправлен в столичное ожоговое отделение, - отметили в полиции.

Напомним, в Сумах студентка одного из городских вузов скончалась в больнице после падения с 8-го этажа. Полиция рассматривает самоубийство как версию инцидента.

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