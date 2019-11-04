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В Броварах подросток получил 50% ожогов тела

Комментариев: 1
Сейчас парень помещен в медикаментозную кому.
В Броварах подросток получил 50% ожогов тела
В Броварах подросток получил 50% ожогов тела
kv.npu.gov.ua

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В Броварах Киевской области 15-летний подросток получил 50 процентов ожогов тела и был помещен в медикаментозную кому. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Киевской области.

По предварительной информации, парень пытался перелезть через грузовой вагон на железнодорожном вокзале города, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, за помощью пострадавший самостоятельно обратился к работникам станции, они и вызвали правоохранителей и скорую медицинскую помощь.

Сейчас подросток находится в медикаментозной коме, он получил 50 процентов ожогов тела. Впоследствии он будет перенаправлен в столичное ожоговое отделение, - отметили в полиции.

Напомним, в Сумах студентка одного из городских вузов скончалась в больнице после падения с 8-го этажа. Полиция рассматривает самоубийство как версию инцидента.

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Теги: удар током, ожоги, Бровары, полиция
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Комментариев (1)
bertal    04.11.2019, 19:30
Оценка:  0
bertal
Пора вводить обучение в школе, о вреде поездок на вагонах. Селфи не стоит того, только учителя в школах могут довести до детей, что это того не стоит. Любое объяснение, пойдет им на пользу, кто это будет, без раздницы, главное не терять детей, это должна быть цель всех родителей и преподавателей.
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