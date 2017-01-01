Итоги 4 ноября: "Год без Кати" и дела Майдана

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве прошла акция “Рік без Каті“, расследования дел Майдана временно приостановят. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Дела Майдана будут приостановлены

После передачи расследований по делам Майдана из Генпрокуратуры другим ведомствам они будут на время остановлены из-за необходимости для новых следователей ознакомиться с 5000 томов следственных материалов. Об этом заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.

Он сообщил, что поскольку с 20 ноября прокуратура не будет проводить досудебных расследований, все незавершенные дела передадут в другие ведомства, в том числе - в ГБР.

Ирина Луценко решила сдать депутатский мандат

Нардеп от Евросолидарности Ирина Луценко в понедельник, 4 ноября, подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

“Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла“, - написала она в Facebook.

Названы сроки запуска 5G в Украине

Мобильная связь 5G может появиться в Украине через три года. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

“И хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц - ред.), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи“, - отметил замминистра.

Во всех областях Украины включили отопление

По состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. При этом, во Львове и Черновцах в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача тепла.

Названа новая дата разведения в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может начаться 8 ноября. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко в понедельник, 4 ноября.

“Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины“, - отметил Кравченко.

Под ОП состоялась акция “Рік без Каті“

В понедельник, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента прошла акция “Рік без Каті“, на которую люди пришли почтить память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Сотни человек пришли на акцию с плакатами “Хто замовив Катю Гандзюк?“, “Мангер убийца“, “Мовчання вбиває“ та “Хто вбиває активістів?“. Кроме того, на Банковой люди зажгли лампадки в память об активистке.

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