Синоптики напророчили осенние ливни

Многим областям сегодня стоит ожидать осенних дождей.

Сегодня по всей территории Украины будет относительно тепло и солнечно. Между тем, многим областям сегодня обещают кратковременные дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня тепло и солнечно. В Ужгороде ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется от +15 до +17 градусов по Цельсию.

На востоке будет достаточно тепло, но на протяжении дня вероятны кратковременные дожди. На улице от +14 до +17 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают теплый и сухой день. Осадки вероятны в Запорожье и Херсоне. На термометре +16…+21 градус по Цельсию.

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В северной части страны сегодня достаточно солнечно. Температура воздуха от +15 до +17 градусов.

В Центральной Украине пасмурно, местами осадки в виде дождя. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +17 градусов.

В столице без осадков. На протяжении дня будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +15 до +17 градусов.

Напомним, народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется настоящая зима. По мнению синоптика, морозная и снежная зима может начаться уже в декабре.

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