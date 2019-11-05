Министр Зеленского заявил, что голосовал за Порошенко

Милованов признался, что на президентских выборах поддержал Порошенко.

Министр экономики Тимофей Милованов откровенно сознался, что на президентских выборах голосовал за Петра Порошенко, а не за Владимира Зеленского.

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Об этом Милованов рассказал в интервью Юрию Бутусову для Цензор.НЕТ.

По словам Милованова, на президентских выборах он отдал свой голос за Петра Порошенко.

Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах, - заявил Милованов.

Между тем, в парламентских выборах Милованов не принимал участие в качестве избирателя. У него тогда была не менее важная миссия.

А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", дорабатывал программу для обучения в Трускавце, - добавил Милованов.

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Напомним, Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земель в поддержку фермеров. Только так, по словам чиновника, найдутся деньги на поддержку АПК.

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