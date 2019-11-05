Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Министр Зеленского заявил, что голосовал за Порошенко

Комментариев: 1
Милованов признался, что на президентских выборах поддержал Порошенко.
Милованов сделал скандальное заявление
Милованов сделал скандальное заявление
censor.net.ua

Министр экономики Тимофей Милованов откровенно сознался, что на президентских выборах голосовал за Петра Порошенко, а не за Владимира Зеленского.

Читай также: За годы независимости в Украине украли половину государственных сельхозземель - Милованов

Об этом Милованов рассказал в интервью Юрию Бутусову для Цензор.НЕТ.

По словам Милованова, на президентских выборах он отдал свой голос за Петра Порошенко. 

Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах, - заявил Милованов.

Между тем, в парламентских выборах Милованов не принимал участие в качестве избирателя. У него тогда была не менее важная миссия.

А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", дорабатывал программу для обучения в Трускавце, - добавил Милованов.

Читай также: “Готовься к похоронам”: Министр заявил об угрозах его замам

Напомним, Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земель в поддержку фермеров. Только так, по словам чиновника, найдутся деньги на поддержку АПК.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Милованов, выборы, интервью, Зеленский, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    05.11.2019, 11:07
Оценка:  +1
Boxerogos
Не удивил.Ведь за Педю Пидоpoшенко голосовали лишь дегенераты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь