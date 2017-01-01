В "Укроборонпроме" есть советник, назначенный Трампом

Советник работает на общественных началах, поэтому с ним не делятся государственной тайной.

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Среди советников директора госпредприятия “Укроборонпром“ Айвараса Абромавичюса есть иностранцы, в том числе делегированные президентом США Дональдом Трампом. Об этом Абромавичюс заявил в интервью “Укринформу“.

У меня сейчас три советника на общественных началах, и я надеюсь их увидеть в штате ближайшее время. Также у нас есть иностранные советники, которые делегированы, в том числе самим Дональдом Трампом. Например, Дональд Винтер, бывший министр Военно-Морских сил США. Он является спецпредставителем правительства США по реформированию украинского военно-промышленного комплекса, – отметил Абромавичюс.

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По его словам, советники раз в квартал приезжают большой командой, чтобы пообщаться с руководством “Укроборонпрома“. При этом “большими секретами“ с советниками оборонное предприятие не делится.

И здесь, конечно, преувеличено значимость этой государственной тайны. Почти все крупнейшие в мире производители вооружения, все публичные компании торгуются на бирже. Каждый раз, когда они что-то продают в Саудовскую Аравию, в Болгарию или Китай, все объемы, вся номенклатура полностью выкладывается в интернет на биржу. Технологии не разглашаются, а количество – да. Продали 500 танков, продали два крейсера и тому подобное. Что это за секреты все и так знают, – добавил Абромавичюс.

Напомним, по фактам хищений в украинской оборонке возбуждены 583 уголовных дела. Хотя чаще всего в СМИ в этой связи упоминается “Укроборонпром“, фактически в коррупционных схемах были задействованы другие компании.

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