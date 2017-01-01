Странная смерть школьника: Жители Прилук требуют честного расследования

Родственники погибшего девятиклассника требуют от полиции справедливого расследования.

В Прилуках возобновились протесты местных жителей из-за расследования смерти школьника Дениса Чаленко.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

4 ноября несколько десятков людей пришли спросить правоохранителей, как сейчас проходит следствие. Правоохранители просили родных погибшего дождаться результатов судмедэкспертизы.

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По информации пресс-службы областной полиции, временно исполняющий обязанности начальника Прилукского отдела полиции Сергей Сторожук договорился о следующей встрече с родственниками школьника 7 ноября, поскольку к тому времени правоохранители получат первые результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причины смерти мальчика.

Предварительная правовая квалификация, по которой было открыто производство - ч.3 ст.276 Уголовного кодекса (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).

Все материалы уголовного производства передали в Главное следственное управление.

"Они сказали нам то же, что и до этого", - отметила мама погибшего Светлана Чаленко.

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Родные школьника и их адвокат уверены, что характер травм школьника свидетельствует о смерти от избиения. "Следствие велось предвзято, с существенными нарушениями требований УПК Украины. Отец будет обращаться в ГБР по поводу открытия уголовного дела в отношении заместителя начальника следствия, эксперта, который непосредственно был на месте происшествия", - пояснил юрист.

Как сообщалось, 29 октября тело школьника нашли на железнодорожных путях.

Правоохранители заявили, что школьника сбил поезд, но родители в эту версию не поверили и начали собственное следствие. Из-за протестов в Прилуках ранее отстранили местного руководителя полиции, а дело передали Киеву.

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