Под Львовом перевернулся инкассаторский фургон Ощадбанка
Читай также: Во Франции из инкассаторской машины похитили 70 кг золота
На трассе Киев - Чоп в селе Гамалеевка Пустомытовского района Львовской области во вторник, 5 ноября, около 9:20 произошла авария с участием автомобилем Volkswagen Caddy и фургоном Ford Transit 350 - служебным авто инкассаторов Ощадбанка. Как сообщает Zaxid.net, последний в результате перевернулся.
Деньги перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места ДТП.
Читай также: В Одессе разыскивают двух экс-прокуроров за ограбление инкасаторов
Установлено, что водитель Ford при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники аварии от госпитализации отказались.
Как сообщалось, в мае в Киеве байкер и инкассаторы не поделили дорогу и подрались.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram