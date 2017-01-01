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Под Львовом перевернулся инкассаторский фургон Ощадбанка

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По предварительным данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал.
Под Львовом перевернулся инкассаторский фургон Ощадбанка
© zaxid.net
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  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
Под Львовом перевернулся инкассаторский фургон Ощадбанка
Никто из людей не пострадал
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На трассе Киев - Чоп в селе Гамалеевка Пустомытовского района Львовской области во вторник, 5 ноября, около 9:20  произошла авария с участием автомобилем Volkswagen Caddy и фургоном Ford Transit 350 - служебным авто инкассаторов Ощадбанка. Как сообщает Zaxid.net, последний в результате перевернулся.

Деньги перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места ДТП.

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Установлено, что водитель Ford при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники аварии от госпитализации отказались.

Как сообщалось, в мае в Киеве байкер и инкассаторы не поделили дорогу и подрались.

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Теги: ДТП, инкассаторы, Львов
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