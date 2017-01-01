Губернатор Днепропетровской области подал в отставку

Глеб Прыгунов заявил, что остается в политике.

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Глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов подал заявление об отставке. Об этом сам Прыгунов сообщил на своей странице в Facebook.

Прыгунов рассказал, что на протяжении полугода пытался подстроится под всеукраинскую политическую картину.

Последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при поддержке "папередникив". Хотя получить недоверие от "Партии регионов" считаю положительную оценку своей деятельности - значит, мы все делали верно! Не хочу ставить коллег по демократической коалиции перед выбором... Итак, мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности главы областного совета, - написал он.

Также Прыгунов отметил, что политическая картина в Украине за последнее время сильно изменилась.

Четыре года назад, мы объединились в демократическую коалицию, чтобы устранить "Партию регионов" от управления процессами в области. И это нам удалось. Но сегодня многие партии, фракции, которые представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области. Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария, - сообщил Прыгунов.

Кроме того, чиновник заверил, что, несмотря на свое решение уйти с поста главы Днепропетровской ОГА, он остается в местной политике.

В любом статусе я продолжу работать в рамках определенных ранее приоритетов: поддержка воинов АТО, волонтеров и добровольцев, развитие децентрализации, улучшение экологии и популяризация здорового образа жизни и культурных ценностей, поддержка свободного предпринимательства и развитие экономики, - добавил чиновник.

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Напомним, Ирина Луценко уходит из парламента. Депутат написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

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