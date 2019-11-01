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Секс-переписка в Раде: Яременко уходит с должности главы комитета

Комментариев: 2
Депутат заявляет, что решил спасти украинский парламентаризм от себя.
Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Фейсбук Богдана Яременко

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Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий на фоне скандала вокруг его секс-переписки. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта “Буквы“ от статей 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета, - написал Яременко.

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Фотокопию заявления он пообещал представить позже. При этом Яременко уточнил, что свое заявление передаст председателю Верховной рады лишь на определенных условиях:

Только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю), - пояснил нардеп.

Напомним, 30 октября журналисты сайта “Буквы“ опубликовали фото того, как депутат Яременко в сессионном зале парламента обсуждал в переписке условия встречи с проституткой. На фоне разразившегося скандала три оппозиционные фракции потребовали, чтобы Яременко ушел с поста главы парламентского комитета.

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Теги: Яременко, секс-скандал, Верховная Рада, Слуга народа
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Комментариев (2)
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Детонатор    01.11.2019, 19:57
Оценка:  +2
Детонатор
Мне кажется, он должен пойти дальше.
доброчинець    01.11.2019, 19:40
Оценка:  +2
доброчинець
Якщо фракція вирішить вигнати, то до чого тоді заява?
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