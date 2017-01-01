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Каждый четвертый прокурор не прошел первый этап переаттестации

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Ко второму этапу допущено 795 из 1083 прокуроров.
Каждый четвертый прокурор не прошел первый этап переаттестации
Каждый четвертый прокурор не прошел первый этап переаттестации
gp.gov.ua

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В Украине завершилось тестирование в рамках первого этапа переаттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. Ко второму этапу допущено 73,4% прокуроров, сообщает пресс-служба ГПУ.

К первому этапу, который состоял из анонимного тестирования на знание и умение в применении закона, были допущены 1083 прокурора. 95 человек не явились на тестирование.

Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 человек. Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки, - сообщили в ГПУ.

Напомним, еще один уволенный замгенпрокурора подал в суд на Рябошапку. Недавно в ОАСК с подобным иском обратился Сергей Кизь.

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Теги: ГПУ, аттестация, прокурор
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