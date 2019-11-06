Дубинский пожаловался в САП на коллег: известны детали

Нардеп занес в ведомство доказательства коррупции среди “слуг”.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский обратился с заявлением к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, в котором указал факты вероятного участия в коррупции ряда депутатов Рады.

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Соответствующий документ Дубинский опубликовал на странице в соцсети Facebook.

В документе сообщается, что “народные депутаты Украины Заблоцкий и Мовчан во время рассмотрения законопроекта № 2047 (Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, - ред.) осуществляли действия в пользу коммерческих структур - для получения ими завышенного вознаграждения при работе в системах государственных закупок, что имеет под собой коррупционную подоплеку”.

Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, ко мне обращались два депутата от партии "Слуга народа" Заболоцкий и Мовчан с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ProZorro. Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую, - написал Дубинский.

Документ facebook.com/dubinsky.pro

На это оперативно ответил нардеп Мовчан. Он детально прокомментировал обвинения со стороны Дубинского на своей странице в Facebook.

Дубинский обвиняет меня и Заблоцкого в том, что мы выступаем за сохранение комиссионных для площадок ProZorro.Продажи. Хочу объяснить, как для таких специалистов, как Александр. Философия системы ProZorro. Продажи построены на принципах конкуренции, которую создают частные компании-площадки, или брокеры, приводят победителя на торги государственным имуществом. Это, в свою очередь, приводит к увеличению поступлений в госбюджет. Сегодня это 21 млрд грн за 3 года работы. В случае, если убрать этот элемент, то ProZorro. Продажи просто перестанут функционировать. Торги будут проходить в неконкурентных условиях, а государство не сможет продавать активы по реальной стоимости. Простой лоббизм в интересах государственного бюджета и украинской экономики, - написал Мовчан.

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Напомним, Дубинский заявил в САП на двоих однопартийцев. Два депутата от партии Слуга народа якобы обращались к Дубинскому с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ProZorro.

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