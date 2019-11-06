“Щенки, я вас на ноль умножу”: В Киеве пьяный экс-прокурор устроил дебош

Под раздачу попали копы.

Киевские патрульные остановили Audi Q7, водитель которого устроил аварийную ситуацию на дороге. Водителем оказался пьяный экс-прокурор Тернопольской области Игорь Мукан. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Читай также: В Киеве пьяный "помощник депутата" устроил драку в клубе и погоню от полиции

Одиозный экс-прокурор не сразу остановился на требование полицейских. Он проехал еще около 700 м, затем его остановили патрульные.

Автомобиль нарушителя facebook.com/KyivOperativ

Мукан, шатаясь, едва вышел из машины и сразу же приступил к угрозам в адрес сотрудников полиции. Он заявил, что является работником Генеральной прокуратуры.

Щенки, я работник Генпрокуратуры, та вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу, - заявил Мукан.

Читай также: В Днепре маршрутчик выволок пассажирку из салона автобуса

Экс-чиновник два раза пытался пройти алкотестер, но ничего не получилось. Третий раз он отказался это делать. Копы составили протокол по статье 130 "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения".

Автомобиль нарушителя facebook.com/KyivOperativ

К слову, популярность Мукана пришла после того, как он публично обругал и унизил свою коллегу. После этого инцидента его уволили, но он подал кассационную жалобу на восстановление в должности.

Напомним, в Сумах пьяный водитель угрожал суицидом копам из-за протокола. Появилось видео инцидента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram