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В Днепре маршрутчик выволок пассажирку из салона автобуса

Комментариев: 2
Пассажиры предложили водителю заплатить за женщину, но он отказался.
Пассажиры были возмущены инцидентом
Пассажиры были возмущены инцидентом
Скриншот видео

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В Днепре 27 октября водитель маршрутного такси буквально вытащил из салона пассажирку, которая отказывалась оплачивать проезд и находилась в нетрезвом состоянии.

Видео инцидента опубликовали в одном из местных Telegram-каналов, передает Обозреватель Днепр.

“Что же вы так ее выбрасываете?“ – возмущались очевидцы происходящего. Они предложили водителю заплатить за женщину, но он отказался.

 

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Как сообщалось 10 октября, киевляне засняли, как маршрутчик помочился на собственный автобус.

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Теги: маршрутчик, Днепр, пассажирка
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Комментариев (3)
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dron29    28.10.2019, 10:47
Оценка:  0
dron29
ЗЕэлекторат))
Польский_пан    28.10.2019, 10:54
Оценка:  -1
Польский_пан
не. у зе молодежь. а это "птенцы Петровы".
Андрей_и_Богдан    28.10.2019, 11:36
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
КакОй молодежь!?
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