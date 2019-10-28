В Днепре маршрутчик выволок пассажирку из салона автобуса

Пассажиры предложили водителю заплатить за женщину, но он отказался.

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В Днепре 27 октября водитель маршрутного такси буквально вытащил из салона пассажирку, которая отказывалась оплачивать проезд и находилась в нетрезвом состоянии.

Видео инцидента опубликовали в одном из местных Telegram-каналов, передает Обозреватель Днепр.

“Что же вы так ее выбрасываете?“ – возмущались очевидцы происходящего. Они предложили водителю заплатить за женщину, но он отказался.

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Как сообщалось 10 октября, киевляне засняли, как маршрутчик помочился на собственный автобус.

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