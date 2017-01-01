На одесском стадионе футбольные ворота убили студента

Погибший оказался иностранцем.

В Одессе 5 ноября случилась страшная трагедия со студентом второго курса Южноукраинского национального университета имени Ушинского.

Об этом сообщает Думская.

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В тот вечер студент из Туркменистана Сахетгелди Д. вместе с товарищами пошли играть в футбол на стадион “Спартак“. Предположительно, несчастье произошло когда парень, стоя в воротах, решил размяться и повис на них. По всей видимости железная громадина была плохо закреплена, не выдержала веса студента и упала на него.

“Там была очень серьезная травма позвоночника, в результате которой наш студент скончался на месте происшествия. Хороший был парень, очень интеллигентный, страшное горе“, — сообщил ректор вуза Алексей Чебыкин.

Местные журналисты отмечают, что гибель и травмы в результате падения ворот не являются редкостью – и практически всегда причиной трагедии является несовершенство крепления этого спортивного инвентаря.

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