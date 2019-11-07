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В Станице Луганской остаются боевики, переодетые в гражданское - Порошенко

Комментариев: 5
По мнению экс-президента, в Станице Луганской боевики остаются на своих позициях с оружием.
Порошенко в Станице Луганской
Порошенко в Станице Луганской
Скриншот

Экс-президент Петр Порошенко рассказал о том, что в Станице Луганской остаются боевики с оружием, которые переоделись в гражданское. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях“, - подчеркнул он.

Настоящий мир наступит тогда, когда российские войска уберутся с нашей земли, и Украина возобновит контроль над границей – отметил он

Ранее сообщалось о том, что Порошенко отправился в Харьков в эконом-классе. Соответствующее видео разместил украинский блогер.

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Теги: Порошенко, Станица Луганская, Боевики
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Комментариев (5)
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dimasvetik    07.11.2019, 11:57
Оценка:  0
dimasvetik
Порох!!! вернись!!!!!
Boxerogos    07.11.2019, 11:44
Оценка:  -3
Boxerogos
Ну во-первых хотелось бы знать что вообще такое"порошенко"?А во-вторых,весь этот бред этого алкоголика не стоит бульона от яиц.Если"порошенко"знае т что эти люди вооружены и являются боевиками,у него видимо есть доказательства,подтверждающие его слова.Не так ли,сливорез?)))))))))))))))
Путин_xyйло    07.11.2019, 11:49
Оценка:  +2
Путин_xyйло
А если яйца от Boxerogos_а?
PINKIPAU    07.11.2019, 11:30
Оценка:  +3
PINKIPAU
Разводят Володю кацапы. Переоделись в гражданское и сидят на позициях.
LERMI_    07.11.2019, 11:36
Оценка:  +2
LERMI_
володю - клоуна всі розводять від його боса і до його слуг слуги, та і взагалі, на мою так би мовити загальноприйняту думку (адекватних людей) волотя сам сепар переобутий
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