В Станице Луганской остаются боевики, переодетые в гражданское - Порошенко

По мнению экс-президента, в Станице Луганской боевики остаются на своих позициях с оружием.

Экс-президент Петр Порошенко рассказал о том, что в Станице Луганской остаются боевики с оружием, которые переоделись в гражданское. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях“, - подчеркнул он.

Настоящий мир наступит тогда, когда российские войска уберутся с нашей земли, и Украина возобновит контроль над границей – отметил он

Ранее сообщалось о том, что Порошенко отправился в Харьков в эконом-классе. Соответствующее видео разместил украинский блогер.

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