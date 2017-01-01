Под Харьковом мальчик застрял в стиральной машине
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В городе Мерефа Харьковской области спасатели освободили ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться.
Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГосЧС.
Отмеечается, что чрезвычайное происшествие произошло в четверг, 7 ноября. На место прибыли спасатели.
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“Прежде всего, они успокоили напуганного мальчика и его маму и немедленно приступили к операции по спасению. Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины“, - говорится в сообщении ГосЧС.
Спасатели призвали родителей внимательно следить за детьми, чтобы они не делали “квесты“ из стиральной машины.
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