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Бородянский хочет переименовать Украинскую православную церковь

Комментариев: 19
Министр сделал заявление касательно церкви.
Бородянский сделал заявление
Бородянский сделал заявление
Скриншот

По мнению министра Бородянского, Украинская православная церковь должна указать свою принадлежность к РПЦ в названии.

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Об этом он заявил в комментарии изданию Рисы.

Фактически Бородянский озвучил основные тезисы, которые ранее обнародовали сторонники Петра Порошенко.

Есть контекст, и контекст понятен: с нами развязали войну, и это гибридная война. И Украина, несмотря на то, что на нее напали, не вмешивалась в деятельность церкви Московского патриархата. Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Естественно, что Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви - это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто, - отметил министр.

Он также отметил, что власти не должны вмешиваться в дела церкви и предлагать свои формулировки названий религиозных объединений, но в период военной агрессии это уместно.

Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве - через тот же синод… Я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли сознательно выбирать. Я не вижу в этом никаких проблем, - считает Бородянский.

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Напомним, Бородянский выступил за введение уголовной ответственности для журналистов. Появление новой нормы в административном или уголовном кодексе анонсировал министр культуры.

 

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Теги: Бородянский, РПЦ, церковь, переименование
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Комментариев (21)
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Антибес    08.11.2019, 13:39
Оценка:  -1
Антибес
Бабушка Виолетта,ответь мне,как украинскому гражданину,постоянно проживающему в Украине.
ЧЕЙ КРЫМ ДЕ-ФАКТО?)))))
ВосставшийИзБана    08.11.2019, 13:42
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Де-факто - оккупирован.
Антибес    08.11.2019, 13:53
Оценка:  0
Антибес
Так ты бабушка Виолетта?Так и запишем.Но ты запуталась по-пьяни.Я спросил на данный момент чей Крым де-факто?)))))
ВосставшийИзБана    08.11.2019, 13:12
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Правильные формулировки делать надо. РПЦ у нас должна именоваться не русской, а российской. Потому что это церковь из России. А Русь - это Украина.
Woodbrother    08.11.2019, 13:15
Оценка:  0
Woodbrother
Согласен. Русь к на россии не имеет никакого отношения. На россия - мусульманский улус.
ВосставшийИзБана    08.11.2019, 13:29
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Независимые исследователь утверждают, что в Орде до принятия ислама религией была разновидность христианства - несторианство. Так что там вообще полнейший бардак.
Антибес    08.11.2019, 13:16
Оценка:  -3
Антибес
А белое-это чёрное.А Крым-это Украина.А Россия уже развалилась.А 2х2=5.А доктор уже выехал к тебе.Поработай пока кулачком!)))))
Woodbrother    08.11.2019, 13:18
Оценка:  0
Woodbrother
Интересная у вас на россии медицина. У вас там все кулачком работают, находясь на дежурстве ?
ВосставшийИзБана    08.11.2019, 13:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 Антибес

А скажи-ка мне, майданутый друг, где в РФ государство "русских"?
PINKIPAU    08.11.2019, 13:04
Оценка:  +3
PINKIPAU
А что не так ? Филиал Российской православной церкви в Украине, руководимый патриархом РФ Кириллом из Москвы. Собственно, к Украинской православной церкви и собственно государству Украина отношения не имеющий.
Зарин_и_Зоман    08.11.2019, 13:04
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Так название то какое теперь будет?
Антибес    08.11.2019, 13:11
Оценка:  -3
Антибес
Не удивлюсь если наши особо упоротые"патриоты"пре дложат название:"Антиукраинская Церковь Путина Московского Патриархата Слуги Его Кирилла".Сейчас ничему нельзя удивляться!)))))
Woodbrother    08.11.2019, 13:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Антиукраинская секта гундяева - так тоже можно. Гундяевец - это звучит гордо.
Пролисок    08.11.2019, 12:59
Оценка:  -4
Пролисок
Чего вы вечно Конституцию терзаете? Там Церковь отделена от Государства.По миру есть и РПЦ в названии и дружественные ей разные поместные Церкви.Украинская вот именно такая,независимая.И чего ты её к РПЦ прилепить хочешь? Насильно?!
ВосставшийИзБана    08.11.2019, 13:10
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Церковь-то отделена от государства, но государство от его регулирующих функций никто не отделял. Понимать надо разницу. То, что церковь отделена от государства совсем не значит, что государство не имеет права регулировать деятельность организаций на своей территории. Это означает только что
ВосставшийИзБана    08.11.2019, 13:10
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
церковь не имеет права вмешиваться в дела государства. Так что все путем.
Орест_Пiхва    08.11.2019, 12:55
Оценка:  -4
Орест_Пiхва
Когда заменишь свою фамилию на быдлянский тогда и поговорим.
Антибес    08.11.2019, 12:55
Оценка:  -6
Антибес
Согласен!Но сначала сам Бородянский должен набить себе на лбу татуху с текстом:"Сосу Петру Порошенко и сосать буду"!)))))
Woodbrother    08.11.2019, 12:54
Оценка:  +2
Woodbrother
Почему москвопопы так стыдятся своей родины- на россии ?
Орест_Пiхва    08.11.2019, 12:56
Оценка:  -5
Орест_Пiхва
Идите в центр композиции Апполона
FPN    08.11.2019, 12:46
Оценка:  -4
FPN
КОГДА СОБАКЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО ОНА ......ЛИЖЕТ!!!!!!
ДЕЛОМ ЗАЙМИТЕСЬ ДАРМОЕДЫ!!!!!
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