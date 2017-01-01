Под Житомиром нашли тело пропавшего водолаза
В Житомирской области нашли водолаза, который исчез в пруду. Его тело из воды достали сегодня утром.
Об этом говорится в сюжете 1+1.
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54-летний мужчина, который занимался спортивным дайвингом, согласился открыть шлюз дамбы для местного предпринимателя. И после погружения мужчину уже не видели. Поисково-спасательная операция продолжалась двое суток.
Дочь сообщила, что у отца было запаса кислорода лишь на 40 минут. Выжить дольше под водой не смог бы. По словам спасателей, под давлением воды мужчину затянуло в саму дамбу, и выбраться он уже не смог.
За открытие шлюза предприниматель пообещал ему три тысячи гривен. Сейчас он исчез. Полиция открыла производство по статье “умышленное убийство“.
Как сообщалось 7 ноября, под Житомиром дайвера затянуло под дамбу.
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