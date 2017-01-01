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РПЦ отреагировала на признание ПЦУ Александрийским патриархатом

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РПЦ обещает прекратить поминовение Александрийского и всей Африки патриарха из-за его поддержки ПЦУ.
Протоиерей Николай Балашов
Протоиерей Николай Балашов
twitter.com/athosinstitute

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Признание патриархом Александрийским и всей Африки Православной церкви Украины делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Об этом сообщил в пятницу, 8 ноября, замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, передает Интерфакс.

Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя “Православной церкви Украины“ и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви, - сказал Балашов.

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По его словам, Священный Синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ. Патриарх Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

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Теги: РПЦ, православная церковь, автокефалия, ПЦУ
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