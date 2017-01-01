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Налоговики "не заметили" неуплату акциза на 1,6 млн – ГБР

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Прошли обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и у производителя табачной продукции.
Сотрудники ГБР проводят обыск на складе
Сотрудники ГБР проводят обыск на складе
ДБР

Следователи Государственного бюро расследований расследуют факт возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной фискальной службы в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 9 ноября.

Отмечается, что при проверке производителя табачной продукции работники налоговой якобы не заметили уклонения от уплаты акцизного налога на сумму 1 млн 637 тыс. гривен.

В связи с этим прошли обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура.

Квалификация уголовного производства: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса).

Cмотрите фотогалерею: Налоговики "не заметили" неуплату акциза на 1,6 млн – ГБР

Ранее СБУ заявила, что экс-чиновники Киевской ОГА украли из бюджета более 200 млн гривен. Бывшие чиновники незаконно обогащались на аренде столичной недвижимости в центре.

Также ранее был задержан эксзамглавы Министерства экономики, который наживался на убыточных для страны контрактах.

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Теги: налоги, обыск, акциз, Фискальная служба, ГФС, обыски, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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