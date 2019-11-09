Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Bloomberg: Военную помощь Киеву разморозил Госдеп

Комментариев: 0
В секретном меморандуме госсекретарю США юристы утверждали, что у Трампа нет полномочий блокировать фонды для Украины.
Военную помощь Украине разморозил Госдеп, а не Трамп - Bloomberg
Военную помощь Украине разморозил Госдеп, а не Трамп - Bloomberg
gettyimages.com

Государственный департамент США мог разблокировать военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем, по собственным словам, это сделал президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников.

Читай также: Госдеп разблокировал помощь Украине в обход Трампа

По информации издания, госсекретарю Майклу Помпео был направлен секретный меморандум, в котором юристы Госдепа утверждали, в котором содержалось мнение юристов Госдепа, что государство имеет право тратить средства на военную помощь Украине независимо от указаний Трампа, и сообщалось, что процесс оказания помощи начнется к 7 сентября. В то же время чиновники опасались, что это спровоцирует конфликт с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, согласно показаниям свидетелей в рамках расследования об импичменте Трампа, инициировал заморозку помощи.

По словам одного из источников, якобы советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон незадолго до 9 сентября сообщил Госдепу, что помощь можно возобновить. При этом неизвестно, делал ли он это с согласия Трампа, или без него. 10 сентября Трамп уволил Болтона "из-за разногласий".

В то же время, в административно-бюджетном управлении Белого дома утверждают, что Болтон ничего такого не делал и не имел на это полномочий.

Трамп заявлял, что разблокировал помощь Украине 11 сентября.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.
 
На время ревизии средства были заморожены. Это стало предметом спора между президентом США и членами Конгресса.
 
Позже стало известно, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, Bloomberg, госдепартамент США, Госдеп, военная помощь, Военная помощь США Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь