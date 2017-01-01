В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Видимость на дорогах - 200-500 метров.

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В воскресенье, 10 ноября, во всех областях ожидается густой туман, объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В первой половине дня 10 ноября туман, видимость 200-500 м (II уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве октябрь побил четыре температурных рекорда.

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