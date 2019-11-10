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Землетрясение в Макеевке: В жилом доме обрушилось перекрытие

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Толчки произошли из-за подземных взрывов.
В Макеевке зафиксировали толчки
В Макеевке зафиксировали толчки
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В поселке Объединенное возле Макеевки (Донецкая область) из-за непрекращающихся подземных взрывов и вызванных ими землетрясений в воскресенье, 10 ноября 2019 года, произошло серьезное повреждение одного из жилых домов. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает DonPress.

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"Срочно приехало МЧС, в каком из домов упало перекрытие", - говорится в сообщении.

Толчки продолжаются, и жители боятся, что пострадают и другие дома.

"10:00 - толчок. И дом как студень долго качался. Резонанс от сотрясений увеличивается. 49 квартал", - пишут жители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение.

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Теги: землетрясение, взрывы, Макеевка
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