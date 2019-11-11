Герус: Я сам инициировал свою отставку, разногласий с президентом нет

Андрей Герус прокомментировал собственное увольнение. По его словам, причина состоит в " сложности совмещения нескольких должностей".

Глава комитета ВР по энергетике и ЖКХ, нардеп от “Слуги народа“ Андрей Герус рассказал о собственном увольнении с поста представителя президента. Об этом он сказал в комментарии Гордон.

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По словам Геруса, у него нет разногласий с президентом Владимиром Зеленским, а увольнение связано со “сложностями совмещения нескольких должностей“.



“Я знал об этом заранее – еще с прошлой недели, никакого сюрприза для меня тут нет. Более того, я сам инициировал эту отставку – месяц или полтора назад. Потому что просто невозможно работать в Верховной Раде, возглавлять парламентский комитет и еще быть представителем президента в Кабмине“ - подчеркнул он.

К примеру, заседания правительства и парламента часто проходят в одно и то же время. Переживать из-за этого увольнения мне нечего. Никаких разногласий с президентом у нас нет - отметил он

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“Просто мне сложно совмещать эти должности. Нужно же изучать материалы, работать и там, и там. Раньше я постоянно занимался вопросами, связанными с Кабмином, а вот после назначения на должность ни одного раза туда так и не попал“, – подчеркнул Герус.

Ранее сообщалось о том, что Ляшко избил Геруса.

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