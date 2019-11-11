Сверхважный проект: Гончарук анонсировал аэрофотосъемку всей Украины

Правительство уже начало работу по организации работы ортофотосъемки территории Украины.

проект позволит создать в Украине современную информсистему для работы с геопространственными данными depositfiles.com

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По словам премьер-министра, фотосъемка начнется уже в этом году с Волынской и Львовской областей. Весной 2020 года планируется провести аэрофотосъемку всей территории Украины.

Об этом сегодня на заседании согласительного совета Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Лига.Бизнес.

“В этом году мы планируем завершить ортофотосъемку двух областей - Волынской и Львовской, а в следующем году, в начале весны, провести ортофотосъемку всей территории Украины. Это обеспечит нам данные, чтобы организовать земельные отношения“, - отметил премьер.

Также он представил законопроект №2370 - о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

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“Сверхважный проект, который позволит нам в Украине создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными - с информацией о земле, лесах, водных объектах, недрах“, - отметил Гончарук.

Как сообщалось 17 октября, Кабмин запустил онлайн-карту вырубки лесов.

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