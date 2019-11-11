Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА: Интересные подробности

Президент назначил экс-замглавы Херсонской ОГА Балоня главой Кировоградской областной госадминистрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ глава государства подписал 8 ноября, сообщается на официальном сайте президента.

Другим указом Зеленский освободил Светлану Лобанову от временного исполнения обязанностей главы Кировоградской ОГА.

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Андрею Балоню 37 лет, он родился во Львовской области. Окончил Национальный университет внутренних дел. С 2003 по 2016 год работал следователем на различных должностях во Львовской, Житомирской и Полтавской областях. С мая 2017 года по апрель 2019 года был заместителем главы Херсонской ОГА.

Вместе с этим, как уточняет Апостроф, в декларации кандидата Балонь указал две квартиры (в Дрогобыче и Киеве) в собственности жены и съемную квартиру в Херсоне. Также согласно документу, Балонь пользуется Volkswagen Touareg 2011 выпуска, его жена - Jaguar XF 2015 выпуска. Он имеет почти 281 тысячу гривен, 70 669 долларов и 7415 евро на банковских счетах.

Как сообщалось 19 сентября Зеленский назначил главу Николаевской ОГА.

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