В Полтаве эвакуировали полтысячи пассажиров поезда

Правоохранителям сообщили, что в одном из поездов на станции находится бомба. Поезд осматривали взрывотехники и кинологи с собаками.

В понедельник, 11 ноября, в Полтаве правоохранители эвакуировали около 500 пассажиров поезда Бахмут-Львов из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

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“Около 7:50 поступило анонимное сообщение о том, что в поезде, который находился на станции Полтава-Киевская и следовал в Киев, находится бомба“, - говорится в сообщении.

После проверки информация о “минировании“ поезда не подтвердилась.

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Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который прислал анонимное сообщение. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Бомбы в поезде не нашли pl.npu.gov.ua

К слову, это уже вторая такая ситуация за сутки. Ранее неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути. Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен на станции Миргород. Пассажиров высадили.

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