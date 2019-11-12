Тимошенко принесла в Раду “земельный” баннер

Команда “Батькивщины” принесла в Раду новый баннер.

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее команда развернули в сессионном зале Верховной Рады баннер против введения рынка земли в Украине.

Об этом сообщает издание Depo.ua с места событий.

По предварительной информации, во время выступления Тимошенко на трибуне Верховной Рады, команда “Батькивщины” развернула баннер зеленого цвета с надписью: "Нет распродажи украинской земли".

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Кроме того, однопартийцы Тимошенко сегодня также раздавали брошюры в парламенте. Нардеп Ивченко даже нарвался на неприязнь со стороны “слуги народа” Тищенко.

Напомним, Тищенко “напал” на коллегу: разборонял Разумков. Инцидент начался из словесной перепалки.

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