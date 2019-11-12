Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС – Кулеба

Подготовку к членству в Альянсе правительство планирует закончить за 5 лет.

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Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Такое мнение высказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию “РБК-Украина“.

По его словам, через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления.

Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап - начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание... И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь, - сказал вице-премьер.

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Кулеба не стал озвучивать конкретную дату получения такого политического решения, но предположил, что Украина получит такое предложение от НАТО быстрее, чем от ЕС.

Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС, - заявил Кулеба.

Напомним, 1 ноября Кулеба сообщил, что Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP). Эта программа, в частности, предоставляет доступ к расширенному диалогу в сфере разведки, а также позволяет гражданам стран-партнеров занимать должности в штаб-квартире НАТО или в командной структуре Альянса.

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