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Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС – Кулеба

Комментариев: 5
Подготовку к членству в Альянсе правительство планирует закончить за 5 лет.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Фейсбук Дмитрия Кулебы

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Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Такое мнение высказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию “РБК-Украина“.

По его словам, через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления.

Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап - начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание... И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь, - сказал вице-премьер.

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Кулеба не стал озвучивать конкретную дату получения такого политического решения, но предположил, что Украина получит такое предложение от НАТО быстрее, чем от ЕС.

Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС, - заявил Кулеба.

Напомним, 1 ноября Кулеба сообщил, что Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP). Эта программа, в частности, предоставляет доступ к расширенному диалогу в сфере разведки, а также позволяет гражданам стран-партнеров занимать должности в штаб-квартире НАТО или в командной структуре Альянса.

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Теги: Украина, ЕС, НАТО, интеграция, Кулеба
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Комментариев (6)
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Мыкола    12.11.2019, 12:06
Оценка:  -2
Мыкола
Дурачок хочет превратить Украину в поле битвы ? Так пусть посмотрит на Сирию ! Нам такая Украина нужна ? Думаю, что чем скорее мы выгоним этих слуг нафиг, тем лучше будет для страны !!!
Woodbrother    12.11.2019, 12:14
Оценка:  +1
Woodbrother
В Сирии была слабая армия, а у нас армия уже есть. Если вонючие лапти снова пойдут в наступление , то отгребут по полной. Жаль говнокомандующий у нас гавно, но в случае повторения агрессии кремля он быстро сдрыснет на ростов и мешать не будет.
asfd0    12.11.2019, 12:05
Оценка:  -1
asfd0
А нашли уже у кого денег будем просить на выполнение домашнего задания?
ЗаУкраїну    12.11.2019, 11:38
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
к примеру: Турция в НАТе с 1952 года, а вот в ЕС до сих пор ее НЕ приняли.
Еще не один кУлеба сменится правительстве Украины, пока кто то решится вырвать буфер между Россией и НАТО, рискуя при этом потерять всю эУропу.
Николай510    12.11.2019, 11:34
Оценка:  -4
Николай510
Сегодня именно Украина скорее всего нужна для НАТО, как форпост против российского ИГО, чем НАТО для Украины!!! Какие то жмурки детские со стороны НАТО!
VSHIVANKA    12.11.2019, 11:24
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЭТО ЕМУ ТАКОЙ СОН СЕГОДНЯ ПРИСНИЛСЯ ?
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