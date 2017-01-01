НАБУ объявило о подозрении экс-директору "Укроборонпрома"

Его подозревают в недостоверном декларировании доходов, квартир и автомобиля своей семьи.

Читай также: Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему гендиректору ГК “Укроборонпром“ из-за внесения им недостоверных сведений в свои декларации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что бывший генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобиль (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, которое является собственностью его гражданской жены.

Читай также: В НАБУ рассказали, что нашли дома у Дубневича

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

В сообщении НАБУ не указано, о ком именно из бывших директоров “Укроборонпрома“ идет речь. С июля 2014 по февраль 2018 концерн возглавлял Роман Романов. Затем с февраля 2018 по август 2019 этот пост занимал Павел Букин. С 30 августа концерн возглавляет Айварас Абромавичус.

Напомним, НАБУ задержало семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ. Кредит был выдан в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.