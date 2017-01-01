Флешки, договора: В НАБУ рассказали, что нашли дома у Дубневича

Детективы НАБУ изъяли у бывшего нардепа телефон и флешку с контактами, а также договоры дарения средств.

Антикоррупционное бюро в ходе обыска дома экс-нардепа Богдана Дубневича обнаружило флеш-накопитель предположительно с контактами второго президента Леонида Кучмы. Об этом говорится в материалах суда.

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Во время обыска был изъят мобильный телефон iPhone XS, в котором была обнаружена сетевая переписка с различными абонентам. В рабочем кабинете Дубневича найдены два блокнота с записями, которые могут иметь значение для досудебного расследования.

В спальне обнаружен флеш-накопитель, подключаемый к ноутбуку с помощью устройства для блокировки записи без возможности записи на носитель. С помощью спецпрограммы данные на флешке были расшифрованы. На носителе обнаружена папка "Contacts" с файлами, среди которых - "Кучма.сontacts" с номером телефона и датой создания, а также последние изменения в файле за 30 мая 2013 года.

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Также детективы обнаружили договоры дарения средств, заключенные между членами семьи Дубневичей, расписки о получении средств, которые были изъяты, поскольку содержат сведения о фактах, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

Напомним, за Дубневича внесли 100 млн грн залога. Несмотря на внесение залога, нардепа всё равно отправили в СИЗО.

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